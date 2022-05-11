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Німеччина не повернеться до ідеї використання "Північного потоку-2"

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 17:36

Уряд Німеччини відкинув припущення про те, що він може активувати газопровід "Північний потік-2" із Росії до Німеччини, щоб компенсувати скорочення потоків газу через Україну.

Про це заявила прессекретар Міністерства енергетики Анніка Айнгорн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

За її словами, Німеччина наразі отримує на чверть менше газу, який транспортується через Україну, після того, як українська влада перекрила трубопровід, оскільки ключова компресорна станція опинилася в руках Росії.

Айнгорн заявила, що дефіцит частково компенсується за рахунок збільшення поставок з Норвегії та Нідерландів.

"Північний потік-2" справді помер після того, як Росія напала на Україну, і ніхто не думає переключатися на нього", - сказала вона.

Вона також зазначила, що більша частина російського газу надходить до Німеччини по газопроводу "Північний потік-1", а не через Україну.

Німеччина зобов'язалася припинити імпорт російського газу не пізніше 2024 року.

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"Північний потік-1" було запущено ще у 2011 році, його пропускна спроможність становить 27 млрд кубометрів на рік.

Україна була змушена з середи, 11 травня, припинити транзит газу через станції на Луганщині, які опинилися на тимчасово окупованій Росією території – через цей пункт здійснюється поставка третини газу до Європи.

Теми: Німеччинагаз
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