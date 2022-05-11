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Германия не вернется к идее использования "Северного потока-2"

"Европейская правда"Среда, 11 мая 2022, 17:36

Правительство Германии отвергло предположение о том, что оно может активировать газопровод "Северный поток-2" из России в Германию, чтобы компенсировать сокращение потоков газа через Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства энергетики Анника Айнхорн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

По ее словам, Германия получает на четверть меньше транспортируемого через Украину газа после того, как украинские власти перекрыли трубопровод, поскольку ключевая компрессорная станция оказалась в руках России.

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Айнхорн заявила, что дефицит отчасти компенсируется за счет увеличения поставок из Норвегии и Нидерландов.

"Северный поток-2" действительно умер после того, как Россия напала на Украину и никто не думает переключаться на него", - сказала она.

Она также отметила, что большая часть российского газа поступает в Германию по газопроводу "Северный поток-1", а не через Украину.

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Германия обязалась прекратить импорт российского газа не позднее 2024 года.

"Северный поток-1" был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.

Украина была вынуждена со среды, 11 мая, прекратить транзит газа через станции в Луганской области, которые оказались на временно оккупированной Россией территории – через этот пункт осуществляется поставка трети газа в Европу.

Темы: Германиягаз
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