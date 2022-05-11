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Україні потрібно від 500 до 600 млрд євро на реконструкцію - Єврокомісія

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 17:40
фото: getty images

Україна потребує від 500 до 600 мільярдів євро на реконструкцію зруйнованої російською війною інфраструктури.

Про це заявив у середу віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Виступаючи в Марракеші, Домбровскіс сказав, що зусилля з реконструкції "вимагатимуть координації міжнародної спільноти, і з боку Європейського Союзу ми готові здійснити цю координацію".

ЄС також "надасть велику і дуже значущу підтримку для цих потреб реконструкції", додав він.

Домбровскіс зазначив, що пізніше цього місяця з’явиться пропозиція, яка "пов’яже цю підтримку реконструкції інфраструктури... зі структурними реформами, які можуть знадобитися Україні як країні-кандидату на вступ до ЄС".

ЄС працює над створенням трастового фонду солідарності для України. Це вперше, коли офіційний представник ЄС оцінює масштаби реконструкції. Однак ця цифра, ймовірно, зросте у міру продовження війни.

Офіційні особи ЄС закликають Брюссель взяти на себе провідну роль у наданні допомоги Україні, подібній до "плану Маршалла", після припинення бойових дій у рамках зусиль щодо приєднання України до ЄС.

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Існують різні ідеї про те, як фінансувати ці зусилля, у тому числі за рахунок конфіскації заморожених російських активів, примусу Росії до виплати у рамках мирного врегулювання чи спрямування грошей від міжнародних донорів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на початку травня запропонувала почати роботу над амбітним пакетом відновлення України, який прокладе шлях для майбутнього України в Європейському Союзі.

Теми: ЄСекономікаЄврокомісіявійна
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