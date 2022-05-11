Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украине нужно от 500 до 600 млрд евро на реконструкцию - Еврокомиссия

"Европейская правда"Среда, 11 мая 2022, 17:40
Украине нужно от 500 до 600 млрд евро на реконструкцию - Еврокомиссия
фото: getty images

Украина потребуется от 500 до 600 миллиардов евро для реконструкции разрушенной российской войной инфраструктуры.

Об этом заявил в среду вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Выступая в Марракеше, Домбровскис сказал, что усилия по реконструкции "требуют координации международного сообщества и со стороны Европейского Союза мы готовы осуществить эту координацию".

Реклама:

ЕС также "окажет большую и очень значимую поддержку для этих нужд реконструкции", добавил он.

Домбровскис отметил, что позже в этом месяце появится предложение, которое "свяжет эту поддержку реконструкции инфраструктуры... со структурными реформами, которые могут понадобиться Украине как стране-кандидату на вступление в ЕС".

ЕС работает над созданием трастового фонда солидарности для Украины. Это впервые, когда официальный представитель ЕС оценивает масштабы реконструкции. Однако эта цифра, вероятно, вырастет по мере продолжения войны.

ВИДЕО ДНЯ

Официальные лица ЕС призывают Брюссель взять на себя ведущую роль в оказании помощи Украине, подобной "плану Маршалла", после прекращения боевых действий в рамках усилий по присоединению Украины к ЕС.

Есть разные идеи о том, как финансировать эти усилия, в том числе за счет конфискации замороженных российских активов, принуждения России к выплате в рамках мирного урегулирования или направления денег от международных доноров.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая предложила начать работу над амбициозным пакетом обновления Украины, который проложит путь для будущего Украины в Европейском Союзе.

Темы: ЕСэкономикаЕврокомиссиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал, во что превратился БДК "Новочеркасск" после поражения
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
Все новости...
Реклама: