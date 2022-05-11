Украине нужно от 500 до 600 млрд евро на реконструкцию - Еврокомиссия

Украина потребуется от 500 до 600 миллиардов евро для реконструкции разрушенной российской войной инфраструктуры.

Об этом заявил в среду вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Выступая в Марракеше, Домбровскис сказал, что усилия по реконструкции "требуют координации международного сообщества и со стороны Европейского Союза мы готовы осуществить эту координацию".

Реклама:

ЕС также "окажет большую и очень значимую поддержку для этих нужд реконструкции", добавил он.

Домбровскис отметил, что позже в этом месяце появится предложение, которое "свяжет эту поддержку реконструкции инфраструктуры... со структурными реформами, которые могут понадобиться Украине как стране-кандидату на вступление в ЕС".

ЕС работает над созданием трастового фонда солидарности для Украины. Это впервые, когда официальный представитель ЕС оценивает масштабы реконструкции. Однако эта цифра, вероятно, вырастет по мере продолжения войны.

ВИДЕО ДНЯ

Официальные лица ЕС призывают Брюссель взять на себя ведущую роль в оказании помощи Украине, подобной "плану Маршалла", после прекращения боевых действий в рамках усилий по присоединению Украины к ЕС.

Есть разные идеи о том, как финансировать эти усилия, в том числе за счет конфискации замороженных российских активов, принуждения России к выплате в рамках мирного урегулирования или направления денег от международных доноров.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая предложила начать работу над амбициозным пакетом обновления Украины, который проложит путь для будущего Украины в Европейском Союзе.