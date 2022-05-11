На Київщині 8 осередків пожеж, ситуація вкрай складна – ДСНС

На Київщині вирує 8 осередків пожеж, ситуацію характеризують як вкрай складну, але контрольовану.

Джерело: головне управління ДСНС у Київській області

Дослівно: "Ситуація з пожежами в екосистемах залишається вкрай складною, але контрольованою. Станом на 14:00 існує 8 осередків пожеж, триває ліквідація".

Деталі: У ДСНС розповіли про ситуацію в різних осередках пожеж на Київщині:

поблизу КПП "Дитятки" спостерігається тління сухої трави та пнів. Пожежу локалізовано на двох осередках на загальній площі 20 га.

м. Славутич, Добринінський квартал, Чернігівського лісгоспу, Славутицького лісництва. Спостерігається загорання лісової підстилки на площі 1,8 га.

поблизу с. Поташня Бучанського району на території Тетерівського лісництва, загорання лісової підстилки двома осередками. Пожежу локалізовано, спостерігається тління сухої трави та пнів.

поблизу с. Мирча, Бучанського району на території Мирчанського лісництва загорання лісової підстилки. Пожежу локалізовано, спостерігається тління сухої трави та пнів.

поблизу с. Красний ріг на території Федорівського лісництва локалізовано загорання лісової підстилки на площі 1,5 га. Спостерігається тління сухої трави та пнів.

поблизу села Стещина, Вишгородського району, спостерігається загорання лісової підстилки на площі 1,5 га.

поблизу села Нові Петрівці, Вишгородського району на санкціонованому сміттєзвалищі. Відкритого вогню немає, тліє сміття.

поблизу с. Феневичі, Вишгородського району. Пожежу локалізовано на площі 5 га.

Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі в екосистемах та нагадують, що відповідно до ст.77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків" тягне за собою адміністративну відповідальність з накладенням штрафу.

Що передувало: У Києві вранці 10 травня зафіксували погіршення якості повітря у Святошинському, Оболонському та Подільському районах. Киян закликають не виходити з дому без нагальної потреби. Причиною погіршення стану повітря є ліквідація пожеж в екосистемах Київської області, повідомив мер Києва Віталій Кличко.