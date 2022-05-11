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На Київщині 8 осередків пожеж, ситуація вкрай складна – ДСНС

Катерина ТищенкоСереда, 11 травня 2022, 18:29
ілюстративне фото ДСНС

На Київщині вирує 8 осередків пожеж, ситуацію характеризують як вкрай складну, але контрольовану.

Джерело: головне управління ДСНС у Київській області

Дослівно: "Ситуація з пожежами в екосистемах залишається вкрай складною, але контрольованою. Станом на 14:00 існує 8 осередків пожеж, триває ліквідація".

Деталі: У ДСНС розповіли про ситуацію в різних осередках пожеж на Київщині:

  • поблизу КПП "Дитятки" спостерігається тління сухої трави та пнів. Пожежу локалізовано на двох осередках на загальній площі 20 га.
  • м. Славутич, Добринінський квартал, Чернігівського лісгоспу, Славутицького лісництва. Спостерігається загорання лісової підстилки на площі 1,8 га.
  • поблизу с. Поташня Бучанського району на території Тетерівського лісництва, загорання лісової підстилки двома осередками. Пожежу локалізовано, спостерігається тління сухої трави та пнів.
  • поблизу с. Мирча, Бучанського району на території Мирчанського лісництва загорання лісової підстилки. Пожежу локалізовано, спостерігається тління сухої трави та пнів.
  • поблизу с. Красний ріг на території Федорівського лісництва локалізовано загорання лісової підстилки на площі 1,5 га. Спостерігається тління сухої трави та пнів.
  • поблизу села Стещина, Вишгородського району, спостерігається загорання лісової підстилки на площі 1,5 га.
  • поблизу села Нові Петрівці, Вишгородського району на санкціонованому сміттєзвалищі. Відкритого вогню немає, тліє сміття.
  • поблизу с. Феневичі, Вишгородського району. Пожежу локалізовано на площі 5 га. 

Рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі в екосистемах та нагадують, що відповідно до ст.77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків" тягне за собою адміністративну відповідальність з накладенням штрафу.

Що передувало: У Києві вранці 10 травня зафіксували погіршення якості повітря у Святошинському, Оболонському та Подільському районах. Киян закликають не виходити з дому без нагальної потреби. Причиною погіршення стану повітря є ліквідація пожеж в екосистемах Київської області, повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

Теми: Київська областьпожежаДСНС
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