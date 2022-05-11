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В Киевской области 8 очагов пожаров, ситуация крайне сложная – ГСЧС

Катерина ТищенкоСреда, 11 мая 2022, 18:29
В Киевской области 8 очагов пожаров, ситуация крайне сложная – ГСЧС
иллюстративное фото ГСЧС

В Киевской области наблюдается 8 очагов пожаров, ситуацию характеризуют как крайне сложную, но контролируемую.

Источник: главное управление ГСЧС в Киевской области

Дословно: "Ситуация с пожарами в экосистемах остается крайне сложной, но контролируемой. По состоянию на 14:00 существует 8 очагов пожаров, идет ликвидация".

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Детали: В ГСЧС рассказали о ситуации в различных очагах пожаров в Киевской области:

  • вблизи КПП "Детятки" наблюдается тление сухой травы и пней. Пожар локализован в двух очагах на общей площади 20 га.
  • г. Славутич, Добрынинский квартал, Черниговского лесхоза, Славутицкого лесничества. Наблюдается возгорание лесной подстилки площадью 1,8 га.
  • вблизи с. Поташня Бучанского района на территории Тетеровского лесничества, возгорание лесной подстилки двумя очагами. Пожар локализован, наблюдается тление сухой травы и пней.
  • вблизи с. Мирча, Бучанского района на территории Мирчанского лесничества возгорание лесной подстилки. Пожар локализован, наблюдается тление сухой травы и пней.
  • вблизи с. Красный рог на территории Федоровского лесничества локализовано возгорание лесной подстилки на площади 1,5 га. Наблюдается тление сухой травы и пней.
  • вблизи села Стещина Вышгородского района наблюдается возгорание лесной подстилки на площади 1,5 га.
  • вблизи села Новые Петровцы, Вышгородского района на санкционированной свалке. Открытого огня нет, тлеет мусор.
  • вблизи с. Феневичи, Вышгородский район. Пожар локализован на площади 5 га.

Спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в экосистемах и напоминают, что согласно ст.77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков" влечет административную ответственность с наложением штрафа.

Что предшествовало: В Киеве утром 10 мая зафиксировали ухудшение качества воздуха в Святошинском, Оболонском и Подольском районах. Киевлян призывают не выходить из дома без необходимости. Причиной ухудшения состояния воздуха является ликвидация пожаров в экосистемах Киевской области, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Темы: Киевская областьпожарГСЧС
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