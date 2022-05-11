В Киевской области 8 очагов пожаров, ситуация крайне сложная – ГСЧС

В Киевской области наблюдается 8 очагов пожаров, ситуацию характеризуют как крайне сложную, но контролируемую.

Источник: главное управление ГСЧС в Киевской области

Дословно: "Ситуация с пожарами в экосистемах остается крайне сложной, но контролируемой. По состоянию на 14:00 существует 8 очагов пожаров, идет ликвидация".

Детали: В ГСЧС рассказали о ситуации в различных очагах пожаров в Киевской области:

вблизи КПП "Детятки" наблюдается тление сухой травы и пней. Пожар локализован в двух очагах на общей площади 20 га.

г. Славутич, Добрынинский квартал, Черниговского лесхоза, Славутицкого лесничества. Наблюдается возгорание лесной подстилки площадью 1,8 га.

вблизи с. Поташня Бучанского района на территории Тетеровского лесничества, возгорание лесной подстилки двумя очагами. Пожар локализован, наблюдается тление сухой травы и пней.

вблизи с. Мирча, Бучанского района на территории Мирчанского лесничества возгорание лесной подстилки. Пожар локализован, наблюдается тление сухой травы и пней.

вблизи с. Красный рог на территории Федоровского лесничества локализовано возгорание лесной подстилки на площади 1,5 га. Наблюдается тление сухой травы и пней.

вблизи села Стещина Вышгородского района наблюдается возгорание лесной подстилки на площади 1,5 га.

вблизи села Новые Петровцы, Вышгородского района на санкционированной свалке. Открытого огня нет, тлеет мусор.

вблизи с. Феневичи, Вышгородский район. Пожар локализован на площади 5 га.

Спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в экосистемах и напоминают, что согласно ст.77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков" влечет административную ответственность с наложением штрафа.

Что предшествовало: В Киеве утром 10 мая зафиксировали ухудшение качества воздуха в Святошинском, Оболонском и Подольском районах. Киевлян призывают не выходить из дома без необходимости. Причиной ухудшения состояния воздуха является ликвидация пожаров в экосистемах Киевской области, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.