Росія зажадала від Польщі офіційних вибачень через облитого "кров’ю" посла

Росія зажадала від Польщі офіційних вибачень після того, як її посла Сергєя Андрєєва облили "штучною кров’ю" на радянському військовому кладовищі у Варшаві 9 травня.

Про це йдеться в заяві МЗС Росії у середу, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Польщі Кшиштофа Краєвського, щоб висловити протест.

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РФ звинуватила Польщу у тому, що вона не виконала одне з головних зобов'язань за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини – не забезпечила недоторканність російських дипломатів.

"Краєвському заявлено, що російська сторона очікує офіційних вибачень від керівництва Польщі у зв'язку з подією та вимагає забезпечити безпеку посла Росії та всіх співробітників російських закордонних установ у Польщі", - йдеться у заяві МЗС Росії.

МЗС РФ каже, що ухвалить рішення про подальші кроки залежно від реакції Варшави на вимоги.

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9 травня демонстранти з українськими та польськими прапорами перешкоджали Андрєєву пройти до меморіалу радянським воїнам, виголошували антиросійські гасла та облили посла червоною речовиною.

Глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що обливання російського посла в Польщі штучною кров’ю 9 травня є "інцидентом, який неодмінно викликає жаль".

Раніше польська влада не рекомендувала послу Росії покладати квіти 9 травня у Варшаві.