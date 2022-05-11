Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія зажадала від Польщі офіційних вибачень через облитого "кров’ю" посла

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 18:30

Росія зажадала від Польщі офіційних вибачень після того, як її посла Сергєя Андрєєва облили "штучною кров’ю" на радянському військовому кладовищі у Варшаві 9 травня.

Про це йдеться в заяві МЗС Росії у середу, повідомляє "Європейська правда".

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Польщі Кшиштофа Краєвського, щоб висловити протест.

РФ звинуватила Польщу у тому, що вона  не виконала одне з головних зобов'язань за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини – не забезпечила недоторканність російських дипломатів.

"Краєвському заявлено, що російська сторона очікує офіційних вибачень від керівництва Польщі у зв'язку з подією та вимагає забезпечити безпеку посла Росії та всіх співробітників російських закордонних установ у Польщі", - йдеться у заяві МЗС Росії.

МЗС РФ каже, що ухвалить рішення про подальші кроки залежно від реакції Варшави на вимоги.

9 травня демонстранти з українськими та польськими прапорами перешкоджали Андрєєву пройти до меморіалу радянським воїнам, виголошували антиросійські гасла та облили посла червоною речовиною.

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що обливання російського посла в Польщі штучною кров’ю 9 травня є "інцидентом, який неодмінно викликає жаль".

Раніше польська влада не рекомендувала послу Росії покладати квіти 9 травня у Варшаві. 

Теми: РосіяПольща
Головне сьогодні

У Путіна погрожують, що постачання зброї Україні може перерости у ядерну війну

Росіяни вдарили крилатою ракетою по Запоріжжю – ОДА

Солдати РФ холоднокровно застрелили двох цивільних біля Києва: CNN оприлюднила відео

Через санкції РФ використовує чіпи з холодильників у військовій техніці - міністр США

Ворог щільно штурмує Донецький напрямок – зведення Генштабу

В КНДР оголосили про перший випадок COVID-19

Усі новини...
Росія
Сенат Чехії визнав геноцидом злочини Росії в Україні
У Генштабі вважають, що Росія досі планує захопити Київ
Міноборони РФ знову фантазує: секретними біолабораторіями в Україні керували Pfizer i Moderna
Останні новини
13:22
Ексрадник Меркель вважає неможливим звільнення Донбасу військовим чином
13:21
ОПЗЖ у Верховній Раді перестала існувати
13:20
Хроніка війни в Україні. 78-й день ОНЛАЙН
13:19
Ситнику знайшли нову посаду
13:12
Нафтогігант Shell продає свій російський бізнес "Лукойлу"
12:57
Окупанти відкинули можливість екстракції військових із "Азовсталі"
12:52
Санкції, зброя і гарантії. Про що Зеленський домовляється із Заходом
12:52
фотоРосійський суд дав 5 кримським татарам 12-14 років колонії
12:51
Президент Євроради: майбутнє членство Фінляндії в НАТО - потужний сигнал стримування РФ
12:43
Київський зоопарк знову почав приймати відвідувачів
Усі новини...