Россия потребовала от Польши официальных извинений из-за облитого "кровью" посла

Россия потребовала от Польши официальных извинений после того, как ее посла Сергея Андреева облили "искусственной кровью" на советском военном кладбище в Варшаве 9 мая.

Об этом говорится в заявлении МИД России в среду, сообщает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел России вызвало посла Польши Кшиштофа Краевского, чтобы выразить протест.

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РФ обвинила Польшу в том, что она не выполнила одно из главных обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях – не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов.

"Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше", - говорится в заявлении МИД России.

МИД РФ говорит, что примет решение о дальнейших шагах в зависимости от реакции Варшавы на требования.

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9 мая демонстранты с украинскими и польскими флагами не позволили Андрееву пройти к мемориалу советским воинам, провозглашали антироссийские лозунги и облили посла красным веществом.

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что обливание российского посла в Польше искусственной кровью 9 мая является "инцидентом, непременно вызывающим сожаление".

Ранее польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве.