Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия потребовала от Польши официальных извинений из-за облитого "кровью" посла

"Европейская правда"Среда, 11 мая 2022, 18:30

Россия потребовала от Польши официальных извинений после того, как ее посла Сергея Андреева облили "искусственной кровью" на советском военном кладбище в Варшаве 9 мая.

Об этом говорится в заявлении МИД России в среду, сообщает "Европейская правда".

Министерство иностранных дел России вызвало посла Польши Кшиштофа Краевского, чтобы выразить протест.

РФ обвинила Польшу в том, что она не выполнила одно из главных обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях – не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов.

"Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше", - говорится в заявлении МИД России.

МИД РФ говорит, что примет решение о дальнейших шагах в зависимости от реакции Варшавы на требования.

9 мая демонстранты с украинскими и польскими флагами не позволили Андрееву пройти к мемориалу советским воинам, провозглашали антироссийские лозунги и облили посла красным веществом.

ВИДЕО ДНЯ

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что обливание российского посла в Польше искусственной кровью 9 мая является "инцидентом, непременно вызывающим сожаление".

Ранее польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве.

Темы: РосcияПольша
Главное сегодня

У Путина угрожают, что поставка оружия Украине может перерасти в ядерную войну

Россияне ударили крылатой ракетой по Запорожью – ОГА

Солдаты РФ хладнокровно застрелили двух гражданских под Киевом: CNN обнародовала видео

Санкции вынуждают РФ использовать чипы из холодильников в военной технике - министр США

Враг плотно штурмует Донецкое направление – сводка Генштаба

В КНДР объявили о первом случае COVID-19

Все новости...
Росcия
Сенат Чехии признал геноцидом преступления России в Украине
В Генштабе считают, что Россия до сих пор планирует захватить Киев
Минобороны РФ снова фантазирует: секретными биолабораториями в Украине руководили Pfizer и Moderna
Последние новости
13:22
Экс-советник Меркель считает невозможным освобождение Донбасса военным путем
13:21
ОПЗЖ в Верховной Раде перестала существовать
13:20
Хроника войны в Украине. 78-й день ОНЛАЙН
13:12
Нефтегигант Shell продает свой российский бизнес "Лукойлу"
12:57
Оккупанты отвергли возможность экстракции военных с "Азовстали"
12:52
Санкции, оружие и гарантии. О чем Зеленский договаривается с Западом
12:52
фото Российский суд дал 5 крымским татарам 12-14 лет колонии
12:51
Президент Евросовета: будущее членство Финляндии в НАТО – мощный сигнал сдерживания РФ
12:43
Киевский зоопарк снова начал принимать посетителей
12:41
"Роскосмос" обходит международные санкции чере "Газпробманк" – разведка
Все новости...