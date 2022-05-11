Польща і Словаччина планують разом переконувати країни ЄС щодо статусу кандидата для України

Польща і Словаччина планують спільними зусиллями переконувати надати Україні статус кандидата на членство у ЄС ті країни блоку, які зараз вагаються щодо цього.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на спільній пресконференції у Братиславі заявили президентка Словаччини Зузанна Чапутова і президент Польщі Анджей Дуда.

"Це важливо для майбутнього Європи та для миру у Європі. Це не означає автоматично повноправного членства - звісно, для цього потрібно буде відповідати низці критеріїв. Але ми вважаємо, що надання статусу кандидата є природним жестом у тій складній ситуації, в якій зараз опинилася Україна", - цитує Чапутову німецьке Spiegel.

Анджей Дуда у своїй промові зауважив, що українці зараз захищають не лише свою країну, але й найближчих сусідів від імперських амбіцій сучасної Росії, пише PAP.

"Ми знаємо, що зараз для українського суспільства дуже важливо відчувати, що на Заході їх приймають. Саме тому надання Україні статусу країни-кандидата на членство у ЄС настільки важливе…Ми не маємо сумніву, що Україна має отримати цей статус якнайшвидше, і ми спробуємо переконати колег", - зазначив Анджей Дуда.

Нагадаємо, президент Франції у виступі в Європарламенті 9 травня зазначив, що Україні може знадобитися дуже тривалий час для вступу до ЄС. Водночас він запропонував створити новий формат співпраці, який гуртував би демократичні європейські країни довкола спільних цінностей і охоплював усі сфери, та був би відкритим для країн поза межами ЄС.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Україна не отримає статус кандидата на вступ до ЄС, то це означатиме обман з боку Євросоюзу, і Україна не збирається це проковтнути.

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9 травня Україна завершила заповнення другої і фінальної частини опитувальника для отримання статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України у червні.