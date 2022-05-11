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Польша и Словакия планируют вместе убеждать страны ЕС по поводу статуса кандидата для Украины

"Европейская правда"Среда, 11 мая 2022, 19:00

Польша и Словакия планируют совместными усилиями убеждать предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС те страны блока, которые сейчас сомневаются по поводу этого шага.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на совместной пресс-конференции в Братиславе заявили президент Словакии Зузанна Чапутова и президент Польши Анджей Дуда.

"Это важно для будущего Европы и для мира в Европе. Это не означает автоматически полноправного членства - конечно, для этого нужно будет соответствовать ряду критериев. Но мы считаем, что предоставление статуса кандидата является естественным жестом в той сложной ситуации, в которой сейчас оказалась Украина. ", - цитирует президентку Словакии Spiegel.

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Анджей Дуда отметил, что украинцы сейчас защищают не только свою страну, но и ближайших соседей от имперских амбиций современной России, пишет PAP.

"Мы знаем, что сейчас для украинского общества очень важно чувствовать, что на Западе их принимают. Именно поэтому предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС настолько важно. Мы не сомневаемся, что Украина должна получить этот статус как можно скорее, и мы попробуем убедить коллег", - отметил Анджей Дуда.

Напомним, президент Франции в выступлении в Европарламенте отметил, что Украине может понадобиться очень продолжительное время для вступления в ЕС. В то же время он предложил создать новый формат сотрудничества, который сплачивал бы демократические европейские страны вокруг общих ценностей и охватывал все сферы, и был бы открыт для стран вне ЕС.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Украина не получит статуса кандидата на вступление в ЕС, то это будет означать обман со стороны Евросоюза, и Украина не собирается это проглотить.

9 мая Украина завершила заполнение второй и финальной части опросника для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне.

Темы: ПольшаСловакия
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