Полтавщина: РФ завдала ракетний удар з літака
Середа, 11 травня 2022, 22:45
Росія завдала ракетного удару по Полтавській області. Обійшлося без пожежі і жертв.
Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Дослівно: "Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. Зʼясовуємо деталі про руйнування й постраждалих".
Пізніше Лунін уточнив, що "приліт" був у Карлівській громаді (близько 60 км віді Полтави) по обʼєкту інфраструктури.
Оновлення 22.16: Глава ОВА повідомив, що постраждалих від удару немає, обішлося без жертв.
Дослівно: "На щастя, після ворожого удару постраждалих немає. Уточнення: обійшлося без пожежі".
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