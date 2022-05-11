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Полтавщина: РФ завдала ракетний удар з літака

Середа, 11 травня 2022, 22:45

Росія завдала ракетного удару по Полтавській області. Обійшлося без пожежі і жертв.

Джерело: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Дослівно: "Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. Зʼясовуємо деталі про руйнування й постраждалих".

Пізніше Лунін уточнив, що "приліт" був у Карлівській громаді (близько 60 км віді Полтави) по обʼєкту інфраструктури.

Оновлення 22.16: Глава ОВА повідомив, що постраждалих від удару немає, обішлося без жертв.

Дослівно: "На щастя, після ворожого удару постраждалих немає. Уточнення: обійшлося без пожежі".

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