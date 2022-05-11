Полтавщина: РФ нанесла ракетный удар с самолета
Среда, 11 мая 2022, 22:45
Россия нанесла ракетный удар по Полтавской области. Обошлось без пожара и жертв.
Источник: председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Дословно: "Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших".
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Позже Лунин уточнил, что "прилет" был в Карловской громаде (около 60 км от Полтавы) по объекту инфраструктуры.
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Обновление 22.16: Глава ОВА сообщил, что пострадавших от удара нет, обошлось без жертв.
Дословно: "К счастью, после вражеского удара пострадавших нет. Уточнение: обошлось без пожара".