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"Коридор" через Білорусь: Литва запропонувала рішення для експорту з України

Середа, 11 травня 2022, 21:06

Міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс розповів, що одним з рішень для розблокування експорту українського зерна може бути "гуманітарний коридор" через Білорусь та подальше вивезення морем через балтійські порти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Інтерфакс/BNS.

"Треба наважитись і розблокувати порти, щоб судна могли ходити. Другий варіант – використовувати ту інфраструктуру, яка є – це перевезення зерна через Білорусь, що дозволило б задіяти всі потужності Клайпедського порту, а також потужності латвійських та естонських портів. Для цього буде потрібний якийсь гуманітарний коридор через Білорусь… Переговори йдуть, але це, перш за все, обов'язок міжнародних структур - досягти певних домовленостей", - зазначив Марюс Скуодіс.

Він пояснив, що експорт зерна до литовської Клайпеди в обхід Білорусі ускладнений через недостатню потужність залізничної інфраструктури. За його словами, через Польщу можуть ходити лише 2-3 потяги на добу. Крім того, на кордоні потрібно змінювати рухомий склад, тому що в Україні та Польщі і Литві різні залізничні колії. 

Як відомо, вже низка країн - Литва, Німеччина, Румунія, Канада - намагаються допомогти Україні налагодити нові шляхи експорту після того, як звичні маршрути через море стали недоступними.

Детальніше читайте: Заблоковані порти – не вирок. Куди Україна перенаправляє експортні потоки і що з цього виходить





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Теми: БілорусьЛитва
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