Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Коридор" через Білорусь: Литва запропонувала рішення для експорту з України

Середа, 11 травня 2022, 21:06

Міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс розповів, що одним з рішень для розблокування експорту українського зерна може бути "гуманітарний коридор" через Білорусь та подальше вивезення морем через балтійські порти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Інтерфакс/BNS.

"Треба наважитись і розблокувати порти, щоб судна могли ходити. Другий варіант – використовувати ту інфраструктуру, яка є – це перевезення зерна через Білорусь, що дозволило б задіяти всі потужності Клайпедського порту, а також потужності латвійських та естонських портів. Для цього буде потрібний якийсь гуманітарний коридор через Білорусь… Переговори йдуть, але це, перш за все, обов'язок міжнародних структур - досягти певних домовленостей", - зазначив Марюс Скуодіс.

Реклама:

Він пояснив, що експорт зерна до литовської Клайпеди в обхід Білорусі ускладнений через недостатню потужність залізничної інфраструктури. За його словами, через Польщу можуть ходити лише 2-3 потяги на добу. Крім того, на кордоні потрібно змінювати рухомий склад, тому що в Україні та Польщі і Литві різні залізничні колії. 

Як відомо, вже низка країн - Литва, Німеччина, Румунія, Канада - намагаються допомогти Україні налагодити нові шляхи експорту після того, як звичні маршрути через море стали недоступними.

Детальніше читайте: Заблоковані порти – не вирок. Куди Україна перенаправляє експортні потоки і що з цього виходить

ВІДЕО ДНЯ





Теми: БілорусьЛитва
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
Усі новини...
Реклама: