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"Коридор" через Беларусь: Литва предложила решение для экспорта из Украины

Среда, 11 мая 2022, 21:06

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис рассказал, что одним из решений для разблокирования экспорта украинского зерна может быть "гуманитарный коридор" через Беларусь последующий вывоз продукции через балтийские порты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Интерфакс/BNS.

"Нужно решиться и разблокировать порты, чтобы суда могли ходить. Второй вариант – использовать ту инфраструктуру, которая есть – это перевозка зерна через Беларусь, что позволило бы задействовать все мощности Клайпедского порта, а также мощности латвийских и эстонских портов. Для этого потребуется какой-то гуманитарный коридор через Беларусь… Переговоры идут, но это прежде всего обязанность международных структур - достичь определенных договоренностей", - отметил Марюс Скуодис.

Он пояснил, что экспорт зерна в литовскую Клайпеду в обход Беларуси затруднен из-за недостаточной мощности железнодорожной инфраструктуры. По его словам, через Польшу могут ходить только 2-3 поезда в сутки. Кроме того, на границе нужно менять подвижной состав, потому что в Украине и Польше и Литве разные железнодорожные пути.

Как сообщалось, уже ряд стран – ЛитваГермания, Румыния, Канада – пытаются помочь Украине наладить новые пути экспорта после того, как привычные маршруты через море стали недоступными.

Подробнее читайте: Заблокированные порты – не приговор. Куда Украина перенаправляет экспортные потоки и что из этого следует

Темы: БеларусьЛитва
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