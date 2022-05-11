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Джонсон: Ми стали свідками кінця епохи після "холодної війни"

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 21:45

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що наступ Росії на Україну засвідчив кінець епохи, що тривала після "холодної війни".

Про це він сказав у Фінляндії на спільній пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністьо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Джонсон наголосив, що після початку війни Росії проти України ситуація у Європі кардинально змінилася.

"Напад Росії на Україну змінив формулу європейської безпеки, змінив нашу дійсність та наше майбутнє. Ми стали свідками кінця епохи після "холодної війни", а напад на Україну, хоч як це сумно, відкрив нову сторінку", - сказав Джонсон.

За словами глави британського уряду, метою його сьогоднішнього візиту до Гельсінкі є продемонструвати, що Британія готова підтримати Фінляндію та Швецію у військовому плані у разі кризи чи нападу. 

Британія підписала у середу з Фінляндією та Швецією спільну декларацію про взаємодопомогу на випадок зовнішньої загрози, це стосується зокрема військової допомоги.

Британія також готова допомогти Фінляндії та Швеції боротися з гібридними та кіберзагрозами.

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Президент Фінляндії Саулі Нііністьо навів цитату Черчілля про те, що друг пізнається за поганої погоди, і заявив, що Фінляндія та Британія готові підтримувати одне одного за будь-якої погоди.

Теми: Борис Джонсонвійна
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