Джонсон: Мы стали свидетелями конца эпохи после "холодной войны"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что наступление России на Украину стало концом эпохи, продолжавшейся после "холодной войны".

Об этом он сказал в Финляндии на совместной пресс-конференции с финским президентом Саули Ниинистё, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Джонсон подчеркнул, что после войны России против Украины ситуация в Европе кардинально изменилась.

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"Нападение России на Украину изменило формулу европейской безопасности, изменило нашу действительность и наше будущее. Мы стали свидетелями конца эпохи после "холодной войны", а нападение на Украину, как это ни печально, открыло новую страницу", - сказал Джонсон.

По словам главы британского правительства, целью его сегодняшнего визита в Хельсинки является продемонстрировать, что Британия готова поддержать Финляндию и Швецию в военном плане в случае кризиса или нападения.

Британия подписала в среду с Финляндией и Швецией совместную декларацию о взаимопомощи на случай внешней угрозы, в частности, военной помощи.

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Британия готова помочь Финляндии и Швеции бороться с гибридными и киберугрозами.

Президент Финляндии Саули Ниинистё привел цитату Черчилля о том, что друг узнает при плохой погоде, и заявил, что Финляндия и Британия готовы поддерживать друг друга в любую погоду.





