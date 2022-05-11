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Луганщина: ЗСУ знищили переправи окупантів через Сіверський Донець

Катерина ТищенкоСереда, 11 травня 2022, 21:47
фото Міноборони

Українські військові знищили понтонні переправи російських військ через річку Сіверський Донець біля селища Білогорівка на Луганщині.

Джерело: Міноборони у Twitter, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

 
фото Міноборони

Дослівно Міноборони: "Артилеристи 17-ї танкової бригади відкрили сезон відпусток для рашистів. Хтось купався у річці Сіверський Донець, а хтось спалений травневим сонцем".

Деталі: Міноборони опублікувало фото, на яких видно знищені понтонні переправи та ворожу техніку.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив, що ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи росіян через Сіверський Донець.

 

"Білогорівка – друга Чорнобаївка", - написав він.

 

Дослівно Гайдай: "Білогорівка нині форпост Луганщини, там рашисти намагаються вкотре перейти річку, але тільки риб годують…собою. Наші захисники б‘ють орків як мух. До "дороги життя" росіяни пробитися не можуть, але 7км ділянки щільно прострілюють здалеку".

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Теми: Луганська областьЗбройні силивійна
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