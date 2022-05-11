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Луганщина: ВСУ уничтожили переправы оккупантов через Северский Донец

Катерина ТищенкоСреда, 11 мая 2022, 21:47
фото Минобороны

Украинские военные уничтожили понтонные переправы российских войск через реку Северский Донец возле поселка Белогоровка в Луганской области.

Источник: Минобороны в Twitter, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

 
фото Минобороны

Дословно Минобороны: "Артиллеристы 17-й танковой бригады открыли сезон отпусков для рашистов. Кто-то купался в реке Северский Донец, а кто-то сожжен майским солнцем".

Детали: Минобороны опубликовало фото, на которых видны уничтоженные понтонные переправы и вражеская техника.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы россиян через Северский Донец.

 

"Белогоровка – вторая Чернобаевка", – написал он.

 

Дословно Гайдай: "Белогоровка ныне форпост Луганской области, там рашисты пытаются перейти реку, но только рыб кормят…собой. Наши защитники бьют орков как мух. К "дороге жизни" россияне пробиться не могут, но 7км участка плотно простреливают издалека".

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Темы: Луганская областьВооруженные силывойна
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