Російські хакери намагалися "покласти" сайти італійського Сенату та Міноборони

Група хакерів, яку вважають пов’язаною з Росією, здійснила атаку на низку сайтів в Італії, у тому числі Сенату і Міністерства оборони.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ANSA.

Відповідальність за атаку взяла на себе група Killnet. У своєму Telegram вони опублікували список сайтів, які ламають, з підписом "атака на Італію".

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Наскільки відомо, хакерам не вдалося зламати сайти, але створити проблеми з доступом.

Окрім урядових відомств, постраждали також сайти вищої школи Lucca, Вищого інституту здоров’я, Banca Compass, компанії Infomedix, Aci.

Спроба атаки нібито була і на платформу, що відповідає за проведення "Євробачення", але, за словами заступника директора Rai1, ніяких проблем з eurovision.tv не спостерігається.