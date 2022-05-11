Российские хакеры пытались "положить" сайты итальянского Сената и Минобороны

Группа хакеров, которую считают связанной с Россией, совершила атаку на ряд сайтов в Италии, в том числе Сената и Министерства обороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ANSA.

Ответственность за атаку взяла группа Killnet. В своем Telegram они опубликовали список атакованных сайтов с подписью "атака на Италию".

Как известно, хакерам не удалось взломать сайты, но создать проблемы с доступом.

Помимо правительственных ведомств, пострадали также сайты высшей школы Lucca, Высшего института здоровья, Banca Compass, компании Infomedix, Aci.

Попытка атаки якобы была и на платформу, отвечающую за проведение Евровидения, но, по словам заместителя директора Rai1, никаких проблем с eurovision.tv не наблюдается.