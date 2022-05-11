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На сході ЗСУ відбили 9 атак і знищили 20 одиниць техніки окупантів

Катерина ТищенкоСереда, 11 травня 2022, 23:28
ілюстративне фото Генштабу

На Донецькому та Луганському напрямках у середу українські військові успішно відбили 9 атак ворога, знищили 20 одиниць техніки росіян та збили 4 безпілотники.

Джерело: Угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Українські захисники знищили 8 танків, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів ворога та одну зенітну установку.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".

Деталі: Разом з тим, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили 5 атак.

Українська артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки ворога. Крім того, було знищено склад з боєприпасами та спостережний пост.

Втрати ворога складають: особового складу – до 250, танків – 6, БМП – 1, БТР – 2, ББМ – 2, АТТ – 7.

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Теми: ДонбасЗбройні силивійна
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