На востоке ВСУ отразили 9 атак и уничтожили 20 единиц техники оккупантов

На Донецком и Луганском направлениях в среду украинские военные успешно отбили 9 атак врага, уничтожили 20 единиц техники россиян и сбили 4 беспилотника.

Источник: Группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: Украинские защитники уничтожили 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей врага и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Детали: Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска совершили 5 атак.

Украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники противника. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами и наблюдательный пост.

Потери неприятеля составляют: личного состава – до 250, танков – 6, БМП – 1, БТР – 2, ББМ – 2, АТТ – 7.