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В КНДР оголосили про перший випадок COVID-19

Анастасія КалатурЧетвер, 12 травня 2022, 03:40
ФОТО: GETTY

Північна Корея повідомила про перший випадок COVID-19.

Джерело: AFP з посиланням на держЗМІ, Yohnap

Деталі: Зазначається, що йдеться про "Омікрон".

Влада дійшла висновку, що зразки, взяті у пацієнтів з лихоманкою у неділю в Пхеньяні, ідентичні "Омікрону".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв подолати "несподівану кризу", оголосивши систему карантинного контролю "максимальної надзвичайної ситуації".

Кім Чен Ин "запевнив, що завдяки високій політичній свідомості людей... ми обов'язково подолаємо надзвичайну ситуацію".

Нагадаємо: Дотепер Північна Корея офіційно не визнавала жодного випадку COVID-19, але запровадила жорсткі запобіжні заходи та закрила свої кордони.

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Теми: здоров'яПівнічна Кореякоронавірус
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