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В КНДР объявили о первом случае COVID-19

Анастасия КалатурЧетверг, 12 мая 2022, 03:40
В КНДР объявили о первом случае COVID-19
ФОТО: GETTY

Северная Корея сообщила о первом случае COVID-19.

Источник: AFP со ссылкой на госСМИ, Yohnap

Детали: Отмечается, что речь идет об "Омикроне".

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Власти пришли к выводу, что образцы, взятые у пациентов с лихорадкой в ​​воскресенье в Пхеньяне, идентичны "Омикрону".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал преодолеть "неожиданный кризис", объявив систему карантинного контроля "максимальной чрезвычайной ситуации".

Ким Чен Ын "заверил, что благодаря высокому политическому сознанию людей... мы обязательно преодолеем чрезвычайную ситуацию".

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Напомним: До сих пор Северная Корея официально не признавала ни одного случая COVID-19, но ввела жесткие меры предосторожности и закрыла свои границы.

Темы: здоровьеСеверная Кореякоронавирус
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