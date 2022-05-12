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Росіяни можуть поновити наступ, аби захопити всю Херсонщину — Інститут дослідження війни

Анастасія КалатурЧетвер, 12 травня 2022, 05:30

Російські сили можуть готуватися поновити наступ, аби захопити всю Херсонську область  найближчими днями.

Джерело: Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Росіяни намагаються зміцнити свої позиції на заході Херсонської області. Вони намагаються взяти під контроль Брускинське та Велику Олександрівку, щоб покращити своє тактичне становище на півдні. Ці населені пункти знаходяться біля  херсонсько-миколаївського кордону та, ймовірно, дозволять російським військам вести наступальні дії у напрямку Миколаєва.

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За даними аналітиків ISW, Росія, швидше за все, створює умови для безпосереднього приєднання окупованих українських територій до Росії, а не створення псевдореспублік.

Росія вздовж південної осі та у Донецькій та Луганській областях залишається в глухому куті.

Українські війська просунулися далі на північний схід від Харкова. Український контрнаступ на північ від Харкова змусив російські війська перейти до оборони та послабив артилерійський тиск на місто.

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Російські сили продовжували спроби оточити українські позиції в районі Сєверодонецьк-Рубіжно-Лисичанськ, але жодних підтверджених поступів не було. Повідомлялося про запеклі бої у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Білогорівці, Воєводівці, Нижньому, Тошківці та Оріховому.

Російські сили можуть розпочати новий наступ на Бахмут після захоплення Попасної, щоб забезпечити доступ до шосе на північ до Слов'янська.

Як пише ISW, росіяни, ймовірно, продовжать об'єднувати наступальні зусилля на південь від Ізюма з наступом на захід від Донецька, щоб оточити українські війська на півдні Харківської області та у західній частині Донецької.

Росіяни, імовірно, вирішили захопити завод "Азовсталь" за допомогою наземної атаки та, ймовірно, продовжать операції відповідним чином.

Міністерство оборони Британії заявило, що російські війська, ймовірно, намагаються посилити свій гарнізон на Зміїному.

Ситуація у Придністров'ї залишається напруженою, але незмінною.

Теми: війнаРосія
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