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Россияне могут возобновить наступление для захвата всей Херсонщины — Институт исследования войны

Анастасия КалатурЧетверг, 12 мая 2022, 05:30

Российские силы могут готовиться возобновить наступление, чтобы захватить всю Херсонскую область в ближайшие дни.

Источник: Институт исследования войны (ISW)

Детали: Россияне пытаются укрепить свои позиции на западе Херсонской области. Они пытаются взять под контроль Брускинское и Большую Александровку, чтобы улучшить свое тактическое положение на юге. Эти населенные пункты находятся у херсонско-николаевской границы и, вероятно, позволят российским войскам вести наступательные действия в направлении Николаева.

По данным аналитиков ISW, Россия скорее всего создает условия для непосредственного присоединения оккупированных украинских территорий к России, а не создания псевдореспублик.

Россия вдоль южной оси и в Донецкой и Луганской областях остается в тупике.

Украинские войска продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова. Украинское контрнаступление к северу от Харькова заставило российские войска перейти к обороне и ослабило артиллерийское давление на город.

Российские силы продолжали попытки оцепить украинские позиции в районе Северодонецк-Рубежное-Лисичанск, но никаких подтвержденных продвижений не было. Сообщалось об ожесточенных боях в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Белогоровке, Воеводовке, Нижнем, Тошковце и Ореховом.

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Российские силы могут начать новое наступление на Бахмут после захвата Попасной, чтобы обеспечить доступ к шоссе на  северу к Славянску.

Как пишет ISW, россияне, вероятно, продолжат объединять наступательные усилия к югу от Изюма с наступлением к западу от Донецка, чтобы оцепить украинские войска на юге Харьковской области и в западной части Донецкой.

Россияне предположительно решили захватить завод "Азовсталь" с помощью наземной атаки и, вероятно, продолжат операции соответствующим образом.

Министерство обороны Великобритании заявило, что российские войска, вероятно, пытаются усилить свой гарнизон на Змеином.

Ситуация в Приднестровье остается напряженной, но постоянной.

Темы: войнаРосcия
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