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"Росавіація" перестала публікувати дані про пасажиропотік

Анастасія КалатурЧетвер, 12 травня 2022, 06:15
Росавіація перестала публікувати дані про пасажиропотік
ФОТО: GETTY

"Росавіація" перестала публікувати статистику перевезень пасажирів повітряним транспортом.

Джерело: російський "Интерфакс"

Деталі: Раніше щомісяця виходили оперативні дані про пасажиропотік російських авіакомпаній за попередній місяць.

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Крім того, протягом місяця "Росавіація" зазвичай розкривала дані про пасажиропотік через аеропорти Московського авіавузла ("Шереметьєво", "Домодєдово", "Внуково"), потім - через всі російські аеропорти. Також публікувалася статистика інтенсивності використання повітряного простору РФ.

У квітні жоден з цих показників не був опублікований. У "Росавіації" "Интерфаксу" підтвердили, що "публікацію статистичних даних тимчасово призупинено", але не пояснили, чому.

Нагадаємо:  Тиждень тому стало відомо, що російський "Аерофлот", який на 57% належить державі, вирішив не публікувати фінансову звітність за I квартал. Там пояснили це тим, що на даний момент через обмеження деякі акціонери не можуть ухвалювати інвестиційні рішення.

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Теми: Росіясанкції
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