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"Росавиация" перестала публиковать данные о пассажиропотоке

Анастасия КалатурЧетверг, 12 мая 2022, 06:15
Росавиация перестала публиковать данные о пассажиропотоке
ФОТО: GETTY

"Росавиация" перестала публиковать статистику перевозок пассажиров воздушным транспортом.

Источник: российский "Интерфакс"

Детали:  Ранее ежемесячно выходили оперативные данные о пассажиропотоке российских авиакомпаний за предыдущий месяц. Кроме того, в течение месяца "Росавиация" обычно раскрывала данные о пассажиропотоке через аэропорты Московского авиаузла ("Шереметьево", "Домодедово", "Внуково"), затем - через все российские аэропорты. Также публиковалась статистика интенсивности использования воздушного пространства РФ.

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В апреле ни один из этих показателей не был опубликован. В "Росавиации" "Интерфаксу" подтвердили, что "публикация статистических данных временно приостановлена", но не объяснили, почему.

Напомним: Неделю назад стало известно, что российский "Аэрофлот", на 57% принадлежащий государству, решил не публиковать финансовую отчетность за I квартал. Там объяснили это тем, что сейчас из-за ограничений некоторые акционеры не могут принимать инвестиционные решения.

Темы: Росcиясанкции
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