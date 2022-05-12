Байден звинуватив Росію в стрибку цін у США та нестачі їжі в світі

Президент США Джо Байден звинуватив Росію у зростанні цін в США та глобальній нестачі продовольства, оскільки "путінська війна" відрізала критично важливі джерела їжі.

Джерело: Байден, якого цитує CNN

Пряма мова: "Америка бореться на два фронти… Усередині – це інфляція та зростання цін. За кордоном — це допомога українцям у захисті нашої демократії та годівлі тих, хто залишився голодним у всьому світі, бо існують звірства росіян… І американські фермери розуміють, що путінська війна відрізала критично важливі джерела їжі".

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Деталі: Байден сказав, що якщо тонни українського зерна не потраплять на ринок, "дуже багато людей в Африці помре з голоду".

За його словами, США мають і надалі інвестувати в американських фермерів, тому що вони є "кістяком" економіки та служать "житницею демократії".

Байден також оголосив про дії, спрямовані на підтримку внутрішнього виробництва продуктів та зниження цін на продукти в США в рамках збільшення запасів харчів США, доступних для експорту в ті частини світу, які зазнають дефіциту внаслідок війни.

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Нагадаємо:

Ціни на основні сільськогосподарські продукти, особливо на пшеницю, різко зросли. На Росію та Україну разом припадає майже 30% світової торгівлі пшеницею. Добрива також зросли в ціні, оскільки обсяги виробництва в Європі також впали через різке зростання цін на природний газ.

Згідно зі звітом Світового банку, російське вторгнення викликало історичний шок на товарних ринках, який підтримуватиме високі світові ціни до кінця 2024 року. Ціни на продукти харчування зростуть на 22,9% цього року, що підкреслюється 40-% зростанням цін на пшеницю.