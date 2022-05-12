Байден обвинил Россию в скачке цен в США и нехватке еды в мире

Президент США Джо Байден обвинил Россию в росте цен в США и глобальной нехватке продовольствия, поскольку "путинская война" отрезала критически важные источники пищи.

Источник: Байден, которого цитирует CNN

Прямая речь: "Америка борется на два фронта... Внутри - это инфляция и рост цен. За рубежом - это помощь украинцам в защите нашей демократии и кормлении тех, кто остался голодным во всем мире, потому что существуют зверства россиян... И американские фермеры понимают, что путинская война отрезала критически важные источники пищи".

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Детали: Байден сказал, что если тонны украинского зерна не попадут на рынок, "очень много людей в Африке умрет от голода".

По его словам, США должны и дальше инвестировать в американских фермеров, потому что они являются "костяком" экономики и служат "житницей демократии".

Байден также объявил о действиях, направленных на поддержание внутреннего производства продуктов и снижение цен на продукты в США в рамках увеличения запасов продовольствия США, доступных для экспорта в те части мира, которые испытывают дефицит в результате войны.

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