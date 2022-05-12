Канада трьома чартерами планує вивезти з Польщі під тисячу українських біженців

До Канади безкоштовно доправлять з Польщі українських біженців - претендувати на безплатний переліт можуть лише ті, хто раніше отримав канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки.

Джерело: міністр імміграції Канади Шон Фрейзер, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Для цього будуть організовані три чартерні рейси з Варшави: до Вінніпега (23 травня), Монреаля (29 травня) і Галіфакса (2 червня). Кожен перевозитиме близько 300 пасажирів, місця розподілятимуться з дотриманням черги.

Зазначається, що власники канадсько-українського дозволу незабаром отримають на свою електронну адресу листа з інструкцією стосовно реєстрації у чергу на рейс.

По прильоту до Канади усіх пасажирів забезпечать безплатним житлом на 14 днів.

Нагадаємо: Канада запустила тимчасову міграційну програму для українців, які залишили країну через російське вторгнення - Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки (CUAET). За цією програмою українці та найближчі члени їх сімей будь-якої національності можуть перебувати в Канаді як тимчасові резиденти до 3 років. Відповідно до цієї спеціальної програми, багато звичайних вимог, пов’язаних зі звичайною візою або дозволом на роботу, були скасовані.