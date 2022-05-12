Канада тремя чартерами планирует вывезти из Польши под тысячу украинских беженцев

В Канаду бесплатно доставят из Польши украинских беженцев - претендовать на бесплатный перелет могут только те, кто раньше получил канадско-украинское разрешение на экстренные поездки.

Источник: министр иммиграции Канады Шон Фрейзер, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Для этого будут организованы три чартерных рейса из Варшавы: в Виннипег (23 мая), Монреаль (29 мая) и Галифакс (2 июня). Каждый будет перевозить около 300 пассажиров, места будут распределяться с соблюдением очереди.

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Отмечается, что владельцы канадско-украинского разрешения вскоре получат на свой электронный адрес письмо с инструкцией по регистрации в очередь на рейс.

По прилету в Канаду всех пассажиров обеспечат бесплатным жильем на 14 дней.

Напомним: Канада запустила временную миграционную программу для украинцев, покинувших страну из-за российского вторжения - Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки (CUAET). По этой программе украинцы и самые близкие члены их семей любой национальности могут находиться в Канаде как временные резиденты до 3 лет. Согласно этой специальной программе, многие обычные требования, связанные с обычной визой или разрешением на работу, были отменены.