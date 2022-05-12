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Зеленський планує виступити у Стенфордському університеті

Анастасія КалатурЧетвер, 12 травня 2022, 07:35
ФОТО: GETTY

Президент Володимир Зеленський готується наприкінці травня виступити в Стенфордському університеті (США).

Джерело: голова ОП Андрій Єрмак

Дослівно: "Сьогодні провів чергову розмову з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі, екс-радником Президента США з питань національної безпеки, Майклом Макфолом, який координує міжнародних експертів…

Ми говорили про отримання Україною міжнародних гарантій безпеки та підготовку до виступу президента України Володимира Зеленського у Стенфордському університеті в кінці травня".

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Теми: СШАЗеленський
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