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Зеленський планує виступити у Стенфордському університеті

Анастасія КалатурЧетвер, 12 травня 2022, 07:35
Зеленський планує виступити у Стенфордському університеті
ФОТО: GETTY

Президент Володимир Зеленський готується наприкінці травня виступити в Стенфордському університеті (США).

Джерело: голова ОП Андрій Єрмак

Дослівно: "Сьогодні провів чергову розмову з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі, екс-радником Президента США з питань національної безпеки, Майклом Макфолом, який координує міжнародних експертів…

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Ми говорили про отримання Україною міжнародних гарантій безпеки та підготовку до виступу президента України Володимира Зеленського у Стенфордському університеті в кінці травня".

Теми: СШАЗеленський
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