Зеленський планує виступити у Стенфордському університеті
Четвер, 12 травня 2022, 07:35
Президент Володимир Зеленський готується наприкінці травня виступити в Стенфордському університеті (США).
Джерело: голова ОП Андрій Єрмак
Дослівно: "Сьогодні провів чергову розмову з директором Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі, екс-радником Президента США з питань національної безпеки, Майклом Макфолом, який координує міжнародних експертів…
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Ми говорили про отримання Україною міжнародних гарантій безпеки та підготовку до виступу президента України Володимира Зеленського у Стенфордському університеті в кінці травня".