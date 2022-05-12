Зеленский планирует выступить в Стэнфордском университете

Президент Владимир Зеленский готовится в конце мая выступить в Стэнфордском университете (США).

Источник: глава ОП Андрей Ермак

Дословно: "Сегодня провел очередной разговор с директором Института международных исследований Фримана-Спогли, экс-советником Президента США по национальной безопасности, Майклом Макфолом, который координирует международных экспертов…

Мы говорили о получении Украиной международных гарантий безопасности и подготовке к выступлению президента Украины Владимира Зеленского в Стэнфордском университете в конце мая".