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Зеленский планирует выступить в Стэнфордском университете

Анастасия КалатурЧетверг, 12 мая 2022, 07:35
ФОТО: GETTY

Президент Владимир Зеленский готовится в конце мая выступить в Стэнфордском университете (США).

Источник: глава ОП Андрей Ермак

Дословно: "Сегодня провел очередной разговор с директором Института международных исследований Фримана-Спогли, экс-советником Президента США по национальной безопасности, Майклом Макфолом, который координирует международных экспертов…

Мы говорили о получении Украиной международных гарантий безопасности и подготовке к выступлению президента Украины Владимира Зеленского в Стэнфордском университете в конце мая".

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Темы: СШАЗеленский
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