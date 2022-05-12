Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский планирует выступить в Стэнфордском университете

Анастасия КалатурЧетверг, 12 мая 2022, 07:35
Зеленский планирует выступить в Стэнфордском университете
ФОТО: GETTY

Президент Владимир Зеленский готовится в конце мая выступить в Стэнфордском университете (США).

Источник: глава ОП Андрей Ермак

Дословно: "Сегодня провел очередной разговор с директором Института международных исследований Фримана-Спогли, экс-советником Президента США по национальной безопасности, Майклом Макфолом, который координирует международных экспертов…

Реклама:

Мы говорили о получении Украиной международных гарантий безопасности и подготовке к выступлению президента Украины Владимира Зеленского в Стэнфордском университете в конце мая".

Темы: СШАЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
США
Пентагон заказал для Украины ракеты AMRAAM
Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре – Politico
Залужный поговорил с Милли об усилении ПВО и истребителях F-16
Последние новости
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал, во что превратился БДК "Новочеркасск" после поражения
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
Все новости...
Реклама: