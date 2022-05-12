Через санкції РФ використовує чіпи з холодильників у військовій техніці - міністр США

Введені Сполученими Штатами санкції змушують Росію використовувати комп'ютерні чіпи від посудомийних машин та холодильників у деякій військовій техніці.

Джерело: міністр торгівлі США Джина Раймондо, яку цитує Washington Post

Пряма мова: "У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку на землі, вона заповнена напівпровідниками, які вони дістали з посудомийних машин та холодильників"/

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Деталі: У середу 11 травня Раймондо вистипила на слуханнях у Сенаті, наголосивши, що нещодавно вона зустрічалася з прем'єр-міністром України.

Експорт технологій із США до Росії скоротився майже на 70 відсотків з моменту введення санкцій наприкінці лютого, за словами Раймондо, чий департамент курирує експортний контроль, що становить більшу частину пакету санкцій. Три десятки інших країн ухвалили аналогічні заборони на експорт, які також поширюються на Білорусь.

Зазначається, що історія про напівпровідники отримана від українських офіційних осіб, які розповіли, що коли розкривалися захоплені російські танки, було виявлено деталі холодильників та комерційного та промислового обладнання, які, мабуть, замінюють інші недоступні компоненти.

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У своєму виступі в Сенаті Раймондо також вказала на нещодавні повідомлення про те, що два російські виробники танків були змушені призупинити виробництво через брак компонентів.