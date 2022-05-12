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Санкции вынуждают РФ использовать чипы из холодильников в военной технике - министр США

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 мая 2022, 07:56
Санкции вынуждают РФ использовать чипы из холодильников в военной технике - министр США
иллюстративное фото ВСУ

Введенные Соединенными Штатами санкции вынуждают Россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.

Источник: министр торговли США Джина Раймондо, которую цитирует Washington Post

Прямая речь: "У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они достали из посудомоечных машин и холодильников"

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Детали: В среду 11 мая Раймондо выстыпила на слушаниях в Сенате, отметив, что недавно она встречалась с премьер-министром Украины.

Экспорт технологий из США в Россию сократился почти на 70 процентов с момента введения санкций в конце февраля, по словам Раймондо, чей департамент курирует экспортный контроль, составляющий большую часть пакета санкций. Три десятка других стран приняли аналогичные запреты на экспорт, которые также распространяются на Беларусь.

Отмечается, что история о полупроводниках исходила от украинских официальных лиц, которые рассказали, что, когда вскрывались захваченные российские танки, были обнаружены детали холодильников и коммерческого и промышленного оборудования, которые, по-видимому, заменяют другие недоступные компоненты.

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В своем выступлении в Сенате Раймондо также указала на недавние сообщения о том, что два российских производителя танков были вынуждены приостановить производство из-за нехватки компонентов.

Темы: войнасанкцииСШАРосcия
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