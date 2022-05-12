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Росіяни накрили Зеленодольську громаду з "Ураганів": є загиблий

Ірина БалачукЧетвер, 12 травня 2022, 08:11
Фото wikipedia.org

Російські війська знову обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, у результаті чого одна людина загинула та одна отримала поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Ніч більш-менш. На ранок окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду – з "Ураганів". Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську".

Деталі: За словами голови ОВА, окупанти били як раз тоді, коли люди йшли на роботу – одна людина загинула і одна отримала поранення.

Також росіяни зруйнували об'єкт енергетичної інфраструктури.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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