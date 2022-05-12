Россияне накрыли Зеленодольскую общину из "Ураганов": есть погибший

Российские войска снова обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь более-менее. Наутро оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину – из "Ураганов". Попали по Великой Костромке и Зеленодольску".

Детали: По словам главы ОВА, оккупанты били как раз тогда, когда люди шли на работу – один человек погиб и один получил ранения.

Также россияне разрушили объект энергетической инфраструктуры.