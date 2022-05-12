Россияне накрыли Зеленодольскую общину из "Ураганов": есть погибший
Четверг, 12 мая 2022, 08:11
Российские войска снова обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Ночь более-менее. Наутро оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину – из "Ураганов". Попали по Великой Костромке и Зеленодольску".
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Детали: По словам главы ОВА, оккупанты били как раз тогда, когда люди шли на работу – один человек погиб и один получил ранения.
Также россияне разрушили объект энергетической инфраструктуры.