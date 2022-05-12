Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне накрыли Зеленодольскую общину из "Ураганов": есть погибший

Ирина БалачукЧетверг, 12 мая 2022, 08:11
Фото wikipedia.org

Российские войска снова обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Ночь более-менее. Наутро оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину – из "Ураганов". Попали по Великой Костромке и Зеленодольску".

Детали: По словам главы ОВА, оккупанты били как раз тогда, когда люди шли на работу – один человек погиб и один получил ранения.

Также россияне разрушили объект энергетической инфраструктуры.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Днепропетровская областьвойна
Главное сегодня

видео"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций

В Киеве ураган повлек за собой отключение света, а также сломал 400-летняю липу

Россия уже против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС

Кремль пытается подготовить россиян к "присоединению" ОРДЛО – росСМИ

фотоМассовые захоронения вокруг Мариуполя продолжают увеличиваться

Сводка Генштаба: оккупанты безуспешно штурмуют несколько городов на Донбассе

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне трижды обстреляли Днепропетровщину, есть разрушения
В Днепропетровской области сокращают комендантский час
Россияне снова обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области
Последние новости
21:46
обновленоАвиаудар по Новгород-Северскому: повреждено много зданий, трое погибших
21:34
Латвия заблокирует "Вконтакте" и "Одноклассники"
21:32
Украина просит Совбез ООН об эвакуации раненых из "Азовстали"
21:24
"Скорая" вернулась пустой. История медсестры, которая ехала спасать мариупольцев из "Азовстали"
21:16
видео"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций
21:16
Крупнейшая немецкая страховая компания Allianz может полностью выйти из РФ
21:15
Россияне убили еще 4 украинцев в Донецкой области
21:03
В Эстонии правительство оказалось на грани распада
21:00
Как улучшить украинский: подборка ресурсов от Минкульта
20:46
В агрокомитете ВРУ назначили нового главу
Все новости...