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Солдати РФ холоднокровно застрелили двох цивільних біля Києва: CNN оприлюднила відео

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 травня 2022, 08:40
Солдати РФ холоднокровно застрелили двох цивільних біля Києва: CNN оприлюднила відео
скриншот

Російські солдати застрелили двох беззбройних мирних жителів, коли відходили після зіткнень на околиці Києва у березні 2022 року.

Джерело: CNN

Деталі: Зазначається, що американська телерадіокомпанія отримала відеозапис холоднокровного вбивства двох українців, яке потрапило на камери спостереження. Наразі те, що сталося, розслідується українською прокуратурою як військовий злочин.

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Обидва чоловіки загинули внаслідок безсердечної стрілянини, яка суперечить так званим правилам ведення війни, що забороняють нападати на мирних жителів.

CNN з'ясувала особи жертв. Один із них був власником розграбованого автосалону, прізвище якого не розголошується. Іншим був Леонід Олексійович Пляц, 68-річний чоловік, який там працював охоронцем.

На кадрах із камер відеоспостереження знято першу спробу Росії захопити Київ у березні. Головною дорогою до столиці йшли запеклі бої: українські війська боролися з російськими військами та танкістами, щоб зупинити наступ.

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Але те, що сталося біля автосалону 16 березня, не було боєм між солдатами та навіть солдатами із озброєними цивільними особами.

Це було боягузливе і холоднокровне вбивство двох беззбройних чоловіків.

На відеозаписі зафіксовані п'ятеро російських солдатів, які намагаються проникнути в приміщення автосалону, стріляючи по замках і розбиваючи шибки.

Коли власник наближається із піднятими руками, вони зупиняють його і, очевидно, обшукують у пошуках зброї. Потім приходить Пляц, і його також обшукують. Здається, йде якась розмова, перш ніж солдати відвертаються, і двоє цивільних починають повертатися до вартового посту.

 

Потім принаймні двоє солдатів підходять до чоловіків ззаду та відкривають вогонь. Обидва цивільні падають на землю.

Поки солдати обшукували підприємство, Пляц був ще живий. На відео видно, як він важко підводиться, зав'язує щось схоже на джгут навколо стегна і шкутильгає назад до свого посту охорони. Він зміг дістатися до телефону і викликати допомогу, але добровольці, що прибули, не змогли його врятувати, він сплив кров'ю.

CNN запросила коментар у Міноборони Росії, але не отримала відповіді.

Теми: війнаРосія
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