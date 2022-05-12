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Солдаты РФ хладнокровно застрелили двух гражданских под Киевом: CNN обнародовала видео

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 мая 2022, 08:40
скриншот

Российские солдаты застрелили двух безоружных мирных жителей, когда отходили после столкновений на окраине Киева в марте 2022 года.

Источник: CNN

Детали: Отмечается, что американская телерадиокомпания получила видеозапись хладнокровного убийства двух украинцев, которое попало на камеры наблюдения. Сейчас произошедшее расследуется украинской прокуратурой как военное преступление.

Оба мужчины погибли в результате бессердечной стрельбы, противоречащей так называемым правилам ведения войны, запрещающим нападать на мирных жителей.

CNN опознала пострадавших. Один из них был владельцем разграбленного автосалона, фамилия которого не разглашается. Другим был Леонид Алексеевич Пляц, 68-летний мужчина, работавший там охранником.

На кадрах с камер видеонаблюдения запечатлена первая попытка России захватить Киев в марте. На главной дороге в столицу шли ожесточенные бои: украинские войска сражались с российскими войсками и танкистами, чтобы остановить наступление.

Но то, что произошло возле автосалона 16 марта, не было боем между солдатами и даже солдатами с вооруженными гражданскими лицами.

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Это было трусливое и хладнокровное убийство двух безоружных мужчин.

На видеозаписи запечатлены пятеро российских солдат, которые пытаются проникнуть в помещение автосалона, стреляя по замкам и разбивая стекла.

Когда владелец приближается с поднятыми руками, они останавливают его и, очевидно, обыскивают в поисках оружия. Затем приходит Пляц, и его тоже обыскивают. Кажется, идет какой-то разговор, прежде чем солдаты отворачиваются, и двое гражданских начинают возвращаться к караульному посту.

 

Затем по крайней мере двое солдат подходят к мужчинам сзади и открывают огонь. Оба гражданских падают на землю.

Пока солдаты обыскивали предприятие, Пляц был еще жив. На видео видно, как он с трудом встает на ноги, завязывает что-то похожее на жгут вокруг бедра и ковыляет обратно к своему посту охраны. Он смог добраться до телефона и вызвать помощь, но прибывшие добровольцы не смогли его спасти, он истек кровью.

CNN запросила комментарий у Минобороны России, но не получила ответа.

Темы: войнаРосcия
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