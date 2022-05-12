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Луганщина: Окупанти стріляли 26 разів і пошкодили 24 будинки

Ірина БалачукЧетвер, 12 травня 2022, 08:48
Луганщина: Окупанти стріляли 26 разів і пошкодили 24 будинки
Фото з Telegram Гайдая

За минулу добу російські війська 26 разів обстрілювали міста і села Луганської області, найбільше дісталося Сєвєродонецьку – його обстріляли 9 разів.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Щонайменше 24 будинки пошкоджено росіянами 11 травня, 7 – в Сєвєродонецьку".

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Деталі: За словами голови ОВА, ворог за тиждень тричі відкривав вогонь по одному й тому ж "квадрату" в Сєвєродонецьку, пошкодивши 7 багатоповерхівок. Ще 3 будинки зруйновані в Рубіжному, 2 – в Гірському, 5 – у Врубівці, 4 – у Комишувасі, 3 – у Тошківці. 

 
Фото з Telegram Гайдая 

Він також додав, що через загострення ситуації стало важче доставляти гуманітарні вантажі. Зокрема, 11 травня поблизу Лисичанська потрапив під обстріл вантажний автомобіль. 

Також небезпечно підтримувати громадський порядок, бо поліцейські майже щодня опиняються під обстрілами на вулицях міст. 

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Фото з Telegram Гайдая 

За словами Гайдая, наразі росіяни намагаються встановити повний контроль над Рубіжним. Для подолання водної перешкоди ворог у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку.

Водночас на території Луганської та Донецької областей за минулу добу захисники відбили 9 атак ворога, знищили 8 танків, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 5 автомобілів та 1 зенітну установку противника. Підрозділи ППО збили 4 безпілотники типу "Орлан-10".

Теми: Луганська областьвійнанерухомість
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