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Луганщина: Оккупанты стреляли 26 раз и повредили 24 дома

Ирина БалачукЧетверг, 12 мая 2022, 08:48
Луганщина: Оккупанты стреляли 26 раз и повредили 24 дома
Фото из Telegram Гайдая

За прошедшие сутки российские войска 26 раз обстреливали города и села Луганской области, больше всего досталось Северодонецку – его обстреляли 9 раз.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "По меньшей мере 24 дома повреждены россиянами 11 мая, 7 – в Северодонецке".

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Детали: По словам главы ОВА, враг за неделю трижды открывал огонь по одному и тому же "квадрату" в Северодонецке, повредив 7 многоэтажек. Еще 3 дома разрушены в Рубежном, 2 – в Горском, 5 – во Врубовке, 4 – в Камышевасе, 3 – в Тошковке. 

 
Фото из Telegram Гайдая 

Он также добавил, что из-за обострения ситуации стало труднее доставлять гуманитарные грузы. В частности, 11 мая близ Лисичанска попал под обстрел грузовой автомобиль.

Также опасно поддерживать общественный порядок, потому что полицейские почти каждый день оказываются под обстрелами на улицах городов. 

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Фото из Telegram Гайдая 

По словам Гайдая, россияне пытаются установить полный контроль над Рубежным. Для преодоления водного препятствия враг в направлении Кременной перебросил технику понтонно-мостового парка.

В то же время на территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки защитники отбили 9 атак врага, уничтожили 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей и 1 зенитную установку противника. Подразделения ПВО сбили 4 беспилотника типа "Орлан-10".

Темы: Луганская областьвойнанедвижимость
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