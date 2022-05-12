Луганщина: Оккупанты стреляли 26 раз и повредили 24 дома

За прошедшие сутки российские войска 26 раз обстреливали города и села Луганской области, больше всего досталось Северодонецку – его обстреляли 9 раз.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "По меньшей мере 24 дома повреждены россиянами 11 мая, 7 – в Северодонецке".

Детали: По словам главы ОВА, враг за неделю трижды открывал огонь по одному и тому же "квадрату" в Северодонецке, повредив 7 многоэтажек. Еще 3 дома разрушены в Рубежном, 2 – в Горском, 5 – во Врубовке, 4 – в Камышевасе, 3 – в Тошковке.

Фото из Telegram Гайдая

Он также добавил, что из-за обострения ситуации стало труднее доставлять гуманитарные грузы. В частности, 11 мая близ Лисичанска попал под обстрел грузовой автомобиль.

Также опасно поддерживать общественный порядок, потому что полицейские почти каждый день оказываются под обстрелами на улицах городов.

Фото из Telegram Гайдая

По словам Гайдая, россияне пытаются установить полный контроль над Рубежным. Для преодоления водного препятствия враг в направлении Кременной перебросил технику понтонно-мостового парка.

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В то же время на территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки защитники отбили 9 атак врага, уничтожили 8 танков, 6 единиц боевой бронированной техники, 5 автомобилей и 1 зенитную установку противника. Подразделения ПВО сбили 4 беспилотника типа "Орлан-10".