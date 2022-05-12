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Росія після важких втрат виводить сили з Харківщини - британська розвідка

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 09:03

Росія виводить військові підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише "Європейська правда".

"Українські сили продовжують контратаки на північ від Харкова, відбивши кілька міст і сіл у напрямку російського кордону. Пріоритет операцій Росії на Донбасі зробив підрозділи, дислоковані на Харківщині, вразливими для мобільних та високомотивованих українських контратакуючих сил", - йдеться у повідомленні.

За даними британських спецслужб, виведені з Харківської області сили після посилення, ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, сформувавши блокуючі сили для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії та основних шляхів постачання операцій в районі Ізюму.

"Виведення російських військ із Харківської області є мовчазним визнанням нездатності Росії захопити ключові українські міста, де очікувався обмежений опір населення", - наголошується в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше розвідка повідомляла, що Росія продовжує зусилля щодо зміцнення свого гарнізону на захопленому острові Зміїний у Чорному морі.

Теми: РосіявійнаУкраїнаВелика Британія
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