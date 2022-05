Россия после тяжелых потерь выводит силы с Харьковщины - британская разведка

Россия вывела подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Украинские силы продолжают контратаки севернее Харькова, отбив несколько городов и сел в направлении российской границы. Приоритет операций России на Донбассе сделал подразделения, дислоцированные в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил", - говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uVTQA0NbhY



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8ArBHMQinJ