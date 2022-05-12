Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия после тяжелых потерь выводит силы с Харьковщины - британская разведка

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 09:03

Россия вывела подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Украинские силы продолжают контратаки севернее Харькова, отбив несколько городов и сел в направлении российской границы. Приоритет операций России на Донбассе сделал подразделения, дислоцированные в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил", - говорится в сообщении.

По данным британских спецслужб, выведенные из Харьковской области силы после усиления, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, сформировав блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил России и основных путей снабжения для операций в районе Изюма.

"Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения", - отмечается в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее британская разведка сообщала, что Россия продолжает усилия по укреплению своего гарнизона на захваченном острове Змеиный в Черном море.

Темы: РосcиявойнаУкраинаВеликобритания
Главное сегодня

видео"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций

В Киеве ураган повлек за собой отключение света, а также сломал 400-летняю липу

Россия уже против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС

Кремль пытается подготовить россиян к "присоединению" ОРДЛО – росСМИ

фотоМассовые захоронения вокруг Мариуполя продолжают увеличиваться

Сводка Генштаба: оккупанты безуспешно штурмуют несколько городов на Донбассе

Все новости...
Росcия
Солдаты РФ хладнокровно застрелили двух гражданских под Киевом: CNN обнародовала видео
Санкции вынуждают РФ использовать чипы из холодильников в военной технике - министр США
Черниговщина: Россияне ударили из авиации по школам в Новгород-Северском, есть жертвы
Последние новости
21:46
обновленоАвиаудар по Новгород-Северскому: повреждено много зданий, трое погибших
21:34
Латвия заблокирует "Вконтакте" и "Одноклассники"
21:32
Украина просит Совбез ООН об эвакуации раненых из "Азовстали"
21:24
"Скорая" вернулась пустой. История медсестры, которая ехала спасать мариупольцев из "Азовстали"
21:16
видео"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций
21:16
Крупнейшая немецкая страховая компания Allianz может полностью выйти из РФ
21:15
Россияне убили еще 4 украинцев в Донецкой области
21:03
В Эстонии правительство оказалось на грани распада
21:00
Как улучшить украинский: подборка ресурсов от Минкульта
20:46
В агрокомитете ВРУ назначили нового главу
Все новости...