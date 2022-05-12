Россия после тяжелых потерь выводит силы с Харьковщины - британская разведка

Россия вывела подразделения из Харьковской области для реорганизации и пополнения своих сил после тяжелых потерь.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Украинские силы продолжают контратаки севернее Харькова, отбив несколько городов и сел в направлении российской границы. Приоритет операций России на Донбассе сделал подразделения, дислоцированные в Харьковской области, уязвимыми для мобильных и высокомотивированных украинских контратакующих сил", - говорится в сообщении.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/8ArBHMQinJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 12, 2022

По данным британских спецслужб, выведенные из Харьковской области силы после усиления, вероятно, будут развернуты на восточном берегу реки Северский Донец, сформировав блокирующие силы для защиты западного фланга сосредоточения основных сил России и основных путей снабжения для операций в районе Изюма.

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"Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось ограниченное сопротивление населения", - отмечается в сообщении.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия продолжает усилия по укреплению своего гарнизона на захваченном острове Змеиный в Черном море.