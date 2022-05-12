Регіони: РФ дістала відкоша на Ізюмському напрямку, обстріли на сході та півдні

Російські окупаційні війська активно обстрілюють схід та південь України, штурмують Донеччину, усі спроби наступу росіян на Ізюмському напрямку відбито, через обстріли на Херсонщині вирують пожежі.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій

Деталі: Ситуація в регіонах станом на 8.00

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Київщині.

Чернігівщина: вночі російська армія з літака двічі ракетами обстріляла місто Новгород-Сіверський. Поцілили у місцеву школу-інтернат, приватні будинки. На місці працюють рятувальники. Попередньо є загиблі та поранені.

Полтавщина: ввечері внаслідок ракетного удару з ворожого літака по території Полтавського району постраждала частина інфраструктурної будівлі в Карлівській громаді. Постраждалих немає, обійшлося без пожежі.

На Дніпропетровщині ніч була з тривогою. На ранок ворог обстріляв Зеленодольську громаду. Влучив по двох населених пунктах. Одна людина загинула, одна поранена.

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Харків: за ніч обстрілів по місту не зафіксували. По області окупанти здійснили авіаналіт на село Новий Мерчик, Богодухівського району. Одна людина отримала серйозні поранення та опіки. Є постраждалий внаслідок обстрілу Лозівського району.

Усі спроби наступу росіян на Ізюмському напрямку безуспішні.

Луганщина: артилерійські обстріли усієї території області. Всього 26. Росіяни намагаються повністю узяти під контроль місто Рубіжне, перекрити трасу Лисичанськ-Бахмут та взяти Сєверодонецьк - 9 обстрілів за добу. Тривають бої у Білогорівці. За добу пошкоджені 24 житлових будинки.

Донеччина: активні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Спроби прориву в районі Торецької ОТГ - відбито.

У середу - обстріли касетними снарядами фенольного заводу у Нью-Йорку (Торецька громада), дві людини поранені.

Зранку: обстріл Світлодарська, влучання в багатоповерховий будинок, на цей час інформації про постраждалих немає.

Вночі і зранку артилерійські обстріли Авдіївки і Очеретинської ТГ. В результаті - пошкодження і загоряння приватних будинків.

На Херсонщині були вибухи. Зокрема, ворог обстріляв із "Градів" села Калинівської, Великоолександрівської ТГ, пошкоджені будинки.

Внаслідок обстрілів та вибухів в області тривають загоряння лісів. За попередньою інформацією, площа пожеж становить близько 8 сотень гектарів.

Миколаївщина: обстріл с. Нововасилівка Шевченківської ТГ, внаслідок чого було загоряння житлового будинку.

В Березнегуватській громаді ввечері були обстріли. Частково пошкоджені житлові будинки. Поранена одна жінка.

В Широківській громаді були обстріли після обід та о четвертій ранку. Пошкоджень та потерпілих немає.

У Миколаєві обстрілу зазнала територія Балабанівського лісу. Також, вранці приблизно надійшло повідомлення про обстріл у Корабельному районі міста, без жертв, пошкоджено побутовий газопровід.