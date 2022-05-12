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Регионы: РФ получила отворот на Изюмском направлении, обстрелы на востоке и юге

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 мая 2022, 09:09
Регионы: РФ получила отворот на Изюмском направлении, обстрелы на востоке и юге
фото разрушенной понтонной переправы врага через Северский Донец

Российские оккупационные войска активно обстреливают восток и юг Украины, штурмуют Донетчину, все попытки наступления россиян на Изюмском направлении отражены, из-за обстрелов на Херсонщине бушуют пожары.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 8:00

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Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Сумщине и Киевщине.

Черниговщина: ночью российская армия из самолета дважды ракетами обстреляла город Новгород-Северский. Попали в местную школу-интернат, частные дома. На месте работают спасатели. Предварительно есть погибшие и раненые.

Полтавщина: вечером в результате ракетного удара с вражеского самолета по территории Полтавского района пострадала часть инфраструктурного здания в Карловской общине. Пострадавших нет, обошлось без пожара.

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На Днепропетровщине ночь была с тревогой. Наутро враг обстрелял Зеленодольскую общину. Попал по двум населенным пунктам. Один человек погиб, один ранен.

Харьков: за ночь обстрелы по городу не зафиксированы. По области оккупанты совершили авианалет на село Новый Мерчик, Богодуховского района. Один человек получил серьезные ранения и ожоги. Есть пострадавший в результате обстрела Лозовского района.

Все попытки наступления россиян на Изюмском направлении безуспешны.

Луганщина: артиллерийские обстрелы по всей территории области. Всего 26. Россияне пытаются полностью взять под контроль город Рубежный, перекрыть трассу Лисичанск-Бахмут и взять Северодонецк – 9 обстрелов в сутки. Продолжаются бои в Белогоровке. За сутки повреждены 24 жилых дома.

Донетчина: активные боевые действия вдоль всей линии фронта. Попытки прорыва в районе Торецкой ОТО – отражены.

В среду – обстрелы кассетными снарядами фенольного завода в Нью-Йорке (Торецкая община), два человека ранены.

Утром: обстрел Светлодарска, попадания в многоэтажный дом, в настоящее время информации о пострадавших нет.

Ночью и с утра артиллерийские обстрелы Авдеевки и Очеретинской ТО. В результате – повреждение и возгорание частных домов.

В Херсонской области были взрывы. В частности, враг обстрелял из "Градов" села Калиновской, Великоалександровской ТО, повреждены дома.

В результате обстрелов и взрывов в области продолжаются возгорания лесов. По предварительной информации, площадь пожаров составляет около 8 сотен гектаров.

Николаевщина: обстрел с. Нововасиловка Шевченковской ТГ, в результате чего было возгорание жилого дома.

В Березнеговатской общине вечером были обстрелы. Частично повреждены жилые дома. Ранена одна женщина.

В Широковской общине были обстрелы после обед и в четыре утра. Повреждений и потерпевших нет.

В Николаеве обстрелам подверглась территория Балабановского леса. Также утром примерно поступило сообщение об обстреле в Корабельном районе города, без жертв, поврежден бытовой газопровод.

Темы: война
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