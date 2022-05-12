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Російська армія втратила 191 систему залпового вогню та 161 гелікоптер - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 травня 2022, 10:06
ілюстративне фото

Від початку повномасштабної агресії проти України армія Російської Федерації вже втратила 26650 вояк, 300 – лише минулої доби.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 26650 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1195 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,
  • артилерійських систем – 534 (+6) од,
  • РСЗВ - 191 (+6) од,
  • засоби ППО - 87 (+0) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 161 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),
  • крилаті ракети - 94 (+0),
  • кораблі /катери - 13 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,
  • спеціальна техніка - 41 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на  Курахівському напрямку.

Дані постійно уточнюються.

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