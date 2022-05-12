Російська армія втратила 191 систему залпового вогню та 161 гелікоптер - Генштаб

Від початку повномасштабної агресії проти України армія Російської Федерації вже втратила 26650 вояк, 300 – лише минулої доби.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05 орієнтовно склали:

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особового складу - близько 26650 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1195 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,

артилерійських систем – 534 (+6) од,

РСЗВ - 191 (+6) од,

засоби ППО - 87 (+0) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 161 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),

крилаті ракети - 94 (+0),

кораблі /катери - 13 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,

спеціальна техніка - 41 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Курахівському напрямку.

Дані постійно уточнюються.