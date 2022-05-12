Російська армія втратила 191 систему залпового вогню та 161 гелікоптер - Генштаб
Четвер, 12 травня 2022, 10:06
Від початку повномасштабної агресії проти України армія Російської Федерації вже втратила 26650 вояк, 300 – лише минулої доби.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05 орієнтовно склали:
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- особового складу - близько 26650 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1195 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2873 (+17) од,
- артилерійських систем – 534 (+6) од,
- РСЗВ - 191 (+6) од,
- засоби ППО - 87 (+0) од,
- літаків – 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 161 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),
- крилаті ракети - 94 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2019 (+22) од,
- спеціальна техніка - 41 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Курахівському напрямку.
Дані постійно уточнюються.