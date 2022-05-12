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Российская армия потеряла 191 систему залпового огня и 161 вертолет - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 мая 2022, 10:06
Российская армия потеряла 191 систему залпового огня и 161 вертолет - Генштаб
иллюстративное фото

С начала полномасштабной агрессии против Украины армия Российской Федерации уже потеряла 26650 солдат, 300 – только за прошедшие сутки.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 26650 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1195 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 534 (+6) ед,
  • РСЗО - 191 (+6) ед,
  • средства ПВО - 87(+0) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 161 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8),
  • крылатые ракеты – 94 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2019 (+22) ед,
  • специальная техника – 41 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Кураховском направлении.

Данные постоянно уточняются.

Темы: война
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