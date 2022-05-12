Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российская армия потеряла 191 систему залпового огня и 161 вертолет - Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 мая 2022, 10:06
иллюстративное фото

С начала полномасштабной агрессии против Украины армия Российской Федерации уже потеряла 26650 солдат, 300 – только за прошедшие сутки.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 26650 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1195 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2873 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 534 (+6) ед,
  • РСЗО - 191 (+6) ед,
  • средства ПВО - 87(+0) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 161 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8),
  • крылатые ракеты – 94 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2019 (+22) ед,
  • специальная техника – 41 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери за минувшие сутки противник понес на Кураховском направлении.

Данные постоянно уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Главное сегодня

Россия уже против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС

Кремль пытается подготовить россиян к "присоединению" ОРДЛО – росСМИ

фотоМассовые захоронения вокруг Мариуполя продолжают увеличиваться

Сводка Генштаба: оккупанты безуспешно штурмуют несколько городов на Донбассе

Экс-посол Китая в Украине предрек поражение РФ в войне, но публикацию удалили

обновленоВраг снова ударил по Кременчугу: четыре "прилета" в НПЗ

Все новости...
война
Россияне обстреливали Донбасс: есть погибшие и раненые
Россияне ударили крылатой ракетой по Запорожью – ОГА
В России заявили о задержании "агента СБУ с нацистской литературой"
Последние новости
21:24
"Скорая" вернулась пустой. История медсестры, которая ехала спасать мариупольцев из "Азовстали"
21:16
видео"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций
21:16
Крупнейшая немецкая страховая компания Allianz может полностью выйти из РФ
21:15
Россияне убили еще 4 украинцев в Донецкой области
21:03
В Эстонии правительство оказалось на грани распада
21:00
Как улучшить украинский: подборка ресурсов от Минкульта
20:46
В агрокомитете ВРУ назначили нового главу
20:44
Десантники из Stinger "приземлили" очередной российский вертолет
20:41
Германия не поддерживает поставки самолетов в Украину - МИД
20:41
В Киеве ураган повлек за собой отключение света, а также сломал 400-летняю липу
Все новости...