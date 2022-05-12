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Керівники Фінляндії офіційно висловились за вступ до НАТО

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 10:42

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті президента Фінляндії.

Нііністьо і Марін нагадують, що навесні відбулася важлива дискусія щодо можливого членства Фінляндії в НАТО, оскільки потрібен був час для формування внутрішньої позиції як у парламенті, так і в суспільстві в цілому.

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"Потрібен був час для тісних міжнародних контактів як з НАТО, так і з країнами-членами, а також зі Швецією. Ми хотіли надати обговоренню необхідний простір" - йдеться у заяві.

"Тепер, коли наближається час прийняття рішень, ми також висловлюємо нашу спільну позицію до відома депутатських груп і партій. Членство в НАТО посилило б безпеку Фінляндії. Як член НАТО, Фінляндія зміцнить весь оборонний альянс. Фінляндія має терміново подати заявку на членство в НАТО" - заявили президент і прем’єр-міністр Фінляндії.

Вони висловили сподівання, що кроки, які ще потрібні для досягнення цього рішення, будуть швидко зроблені найближчими днями.

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Слід зазначити, що остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія та Швеція можуть подати свої заявки на вступ до Північноатлантичного Альянсу вже наступного тижня.

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни. 

Читайте також: Росія програє Балтику: що змінить вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Теми: ФінляндіяНАТО
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