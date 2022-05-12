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Руководители Финляндии официально высказались за вступление в НАТО

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 10:42

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте президента Финляндии.

Ниинисте и Марин напоминают, что весной состоялась важная дискуссия по поводу возможного членства Финляндии в НАТО, поскольку потребовалось время для формирования внутренней позиции как в парламенте, так и в обществе в целом.

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"Потребовалось время для тесных международных контактов как с НАТО, так и со странами-членами, а также со Швецией. Мы хотели дать обсуждению необходимое пространство" - говорится в заявлении.

"Теперь, когда приближается время принятия решений, мы также выражаем нашу общую позицию в отношении депутатских групп и партий. Членство в НАТО усилило бы безопасность Финляндии. Как член НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна срочно подать заявку на членство в НАТО", – заявили президент и премьер-министр Финляндии.

Они выразили надежду, что шаги, которые еще нужны для достижения этого решения, будут предприняты в ближайшие дни.

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Следует отметить, что для окончательного решения подать заявку на членство в НАТО потребуется голосование в парламенте.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать свои заявки на вступление в Североатлантический альянс уже на следующей неделе.

11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии, посетив обе нордические страны.

Темы: ФинляндияНАТО
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